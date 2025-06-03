Тепло возвращается в Иркутскую область

Специалисты Иркутского УГМС рассказали, что к 5 июня Приангарье вновь погрузится в лето. В высотном поле атмосферы потоки перестраиваются на юго-западное направление, так что в регион начнет поступать теплых воздух.
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