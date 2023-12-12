В России с начала года предотвратили 146 терактов

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов.
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