В Петербурге женщина украла обувь на сумму более 270 тысяч рублей

Таким способом она хотела подзаработать Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 38-летней жительницы Тульской области, которая представилась курьером и украла обувь на сумму более 270 тысяч рублей.
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