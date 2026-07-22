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SPLETNIK

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Михаил Галустян тайно женился на своей возлюбленной

Михаил Галустян тайно женился на своей возлюбленной

46-летний Михаил Галустян и его 36-летняя девушка Лилия Киосе тайно поженились. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей юмориста.

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