Губернатор Томенко поразмышлял, что будет с Землей и человечеством через 50 лет

Глава региона ответил на вопросы участников площадки "АТР-Медиа" Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время общения с участниками площадки "АТР-Медиа" рассказал, что если бы ему пришлось писать работу на губернаторский грант, он посвятил бы ее изучению будущего нашей планеты и экологии.