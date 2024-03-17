Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ссора из-за «вида и объема интим-услуг»: убийце создателя «Спутника V» дали 14 лет колонии

Ссора из-за «вида и объема интим-услуг»: убийце создателя «Спутника V» дали 14 лет колонии

Убийца создателя «Спутника V» Змановский получил 14 лет колонииАлексей Змановский в зале судаСуды общей юрисдикции города Москвы/Telegram Фигурант дела об убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Алексей Змановский получил 14 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 80 тыс.

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