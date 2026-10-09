Челябинские врачи назвали 7 игнорируемых пациентами правил здоровья

Челябинские медики перечислили семь советов, которые чаще всего остаются без внимания пациентов, хотя их соблюдение помогает улучшить самочувствие: среди них — сбалансированное питание, регулярная умеренная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и своевременное прохождение возрастных обследований.