Челябинские врачи назвали 7 игнорируемых пациентами правил здоровья

Челябинские медики перечислили семь советов, которые чаще всего остаются без внимания пациентов, хотя их соблюдение помогает улучшить самочувствие: среди них — сбалансированное питание, регулярная умеренная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и своевременное прохождение возрастных обследований.
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