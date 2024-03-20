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Марочко сообщил о прибытии в Харьков говорящих по-польски военнослужащих

Марочко сообщил о прибытии в Харьков говорящих по-польски военнослужащих

Говорящие на польском языке военные прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова. Об этом в среду, 20 марта, сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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