Булыкин: "Зенит" должен побеждать "Пари НН", чтобы обрести уверенность

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин в комментарии для "Газеты.Ru" высказался о матче седьмого тура Российской премьер-лиги "Пари НН" - "Зенит", назвав действующих чемпионов России явными фаворитами, а сам матч – возможностью для них прервать серию неудачных матчей.