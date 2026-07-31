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У Гилберта Аренаса было свое правило в «Уизардс»: «Если ты зарабатываешь меньше пяти миллионов – разговаривать со мной напрямую тебе нельзя»

Экс-звезда « Вашингтона » Гилберт Аренас поделился, как он использовал свой особый статус в той команде.

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