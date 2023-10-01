Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча

Футболистка московского «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание в матче Суперлиги. На 53-й минуте матча с ЦСКА вышедшая после перерыва на замену Юкляева и представляющая армейцев Юлия Плешковой столкнулись головами.
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