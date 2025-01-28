В челябинском районе назначен новый прокурор. Фото

В Кунашакском районе Челябинской области 28 января представлен новый прокурор Иван Чеурин. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, коллективу нового начальника представил зампрокурора области Виталий Новиков.
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