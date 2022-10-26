Военкор «Известий» увидел новую тактику применения танков в ДНР

Первая Славянская бригада НМ ДНР продолжает продвигаться вперед на авдеевском направлении. Пехота союзных войск приближается к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники, передает корреспондент «Известий».