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Военкор «Известий» увидел новую тактику применения танков в ДНР

Военкор «Известий» увидел новую тактику применения танков в ДНР

Первая Славянская бригада НМ ДНР продолжает продвигаться вперед на авдеевском направлении. Пехота союзных войск приближается к поселкам Опытное и Водяное при массированной поддержке огнем артиллерии и бронетехники, передает корреспондент «Известий».

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