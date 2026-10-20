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«ПСЖ» и «Барселона» встретятся в 3-м туре общего этапа ЛЧ. Каталонский клуб выиграл все 11 матчей на старте сезона и котируется небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.