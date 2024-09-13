Восемь из них сбили над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Кроме того, три дрона ликвидировали над Курской областью, двое — в Смоленской и Орловской областях, и один — над Калужской.
Срочно! Ночная атака: по всей России работало ПВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
пора отвечать)заявив, что если хоть один дрон, ракета будут запущены на территорию России, будет нанесен удар по англосаксам, фрицам, французам, или запускать по их территориям дроны,,,
Ответить
16 час.
E
Ed
Размечтались, да ничего не будет сделано, потому что за хитрого и опасного можешь сойти. Рычание из за угла. Если что либо начнут делать, то сразу станет ясно с кем дело имеешь в реальности, а не на бла-бла-бла базаре.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии