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Срочно! Ночная атака: по всей России работало ПВО

Срочно! Ночная атака: по всей России работало ПВО

Восемь из них сбили над Брянской областью, четыре — над Белгородской. Кроме того, три дрона ликвидировали над Курской областью, двое — в Смоленской и Орловской областях, и один — над Калужской.

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Комментарии
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Е Пронина
пора отвечать)заявив, что если хоть один дрон, ракета будут запущены на территорию России, будет нанесен удар по англосаксам, фрицам, французам, или запускать по их территориям дроны,,,
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16 час.
E
Ed
Размечтались, да ничего не будет сделано, потому что за хитрого и опасного можешь сойти. Рычание из за угла. Если что либо начнут делать, то сразу станет ясно с кем дело имеешь в реальности, а не на бла-бла-бла базаре.
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14 час.

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