Срочно! Ночная атака: по всей России работало ПВО

пора отвечать)заявив, что если хоть один дрон, ракета будут запущены на территорию России, будет нанесен удар по англосаксам, фрицам, французам, или запускать по их территориям дроны,,,

E

Ed

Размечтались, да ничего не будет сделано, потому что за хитрого и опасного можешь сойти. Рычание из за угла. Если что либо начнут делать, то сразу станет ясно с кем дело имеешь в реальности, а не на бла-бла-бла базаре.