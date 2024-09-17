Мародёры или кто на самом деле любит воровать стиралки и унитазы

Открыто уголовное дело по факту мародерства в Судже, начальник центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ Владимир Сахневич пытался вывезти из Суджи стиральные машины, холодильники и унитазы в конце августа.
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