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Хирург Хациев: ожирение может привести к бесплодию и проблемам с эрекцией

Хирург Хациев: ожирение может привести к бесплодию и проблемам с эрекцией

По данным Минздрава, в 2024 году только 37,2% мужчин прошли репродуктивную диспансеризацию. При этом на 2021 год 30% мужчин в России страдали от ожирения, которое значительно влияет на репродуктивную функцию.

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