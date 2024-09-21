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Экипажи Су-34 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипажи Су-34 успешно выполнили ряд боевых задач в приграничных районах Курской области.Получив сведения от разведки с указанием местонахождения противника, самолеты вылетели в район назначения и ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

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