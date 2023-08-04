В Курской области ВСУ атаковали два административных здания и храм

Два административных здания и Покровский храм повреждены в результате атаки вооруженных сил Украины с применением беспилотного летательного аппарата на Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 4 августа в Telegram-канале.
Два административных здания и Покровский храм повреждены в результате атаки вооруженных сил Украины с применением беспилотного летательного аппарата на Рыльск Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 4 августа в Telegram-канале.
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