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Мода и Шоу-бизнес

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Волочкова сообщила, что разочаровалась в Джигурде

Волочкова сообщила, что разочаровалась в Джигурде

Анастасия Волочкова в YouTube-интервью с Элиной Абдикадировой призналась, что во время ее тесного общения с Никитой Джигурдой было много «неприятнейших нюансов».

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