«Алроса» завершила первое полугодие с убытком — впервые за 6 лет

«Алроса» впервые за шесть лет завершила первое полугодие с чистым убытком. Крупнейшая российская алмазодобывающая компания столкнулась одновременно с падением выручки, сокращением добычи и ухудшением денежных потоков.
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