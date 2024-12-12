В Крыму спасли ястреба, запутавшегося в ветвях из-за пакета «Неравнодушные граждане позвонили в Минприроды Крыма и рассказали, что в лесополосе неподалеку от села Табачное на дереве запуталась птица», — рассказала министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.