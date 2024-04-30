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В Казани состоялось открытие седьмого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы»

В Казани состоялось открытие седьмого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы»

Начальник ГУРЛС МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов  принял участие в церемонии открытия военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы»,которое состоялось на Площади 1 Мая перед главным входом в Казанский Кремль.

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