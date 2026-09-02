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Зеленский пригрозил ударами по гражданским аэропортам РФ

Зеленский пригрозил ударами по гражданским аэропортам РФ

Владимир Зеленский обратился к летающим над Россией международным авиакомпаниям с угрозой о том, что им следует отказаться от полетов над территорией РФ, так как небо над страной «становится абсолютно небезопасным».

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