НИИМА «Прогресс» предложил создать национальные центры компетенций России и Китая

Генеральный директор Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» Захар Кондрашов и первый заместитель генерального директора Виктор Юров приняли участие в международной конференции «Трансграничное сотрудничество в реализации глобальной цифровой и зеленой повестки».
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