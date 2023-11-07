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Новости из мира

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НИИМА «Прогресс» предложил создать национальные центры компетенций России и Китая

Генеральный директор Научно-исследовательского института микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» Захар Кондрашов и первый заместитель генерального директора Виктор Юров приняли участие в международной конференции «Трансграничное сотрудничество в реализации глобальной цифровой и зеленой повестки».

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