ВС РФ взяли под контроль Лозоватское в ДНР

Российские военные выбили ВСУ из поселка Лозоватское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское», - говорится в сообщении.
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