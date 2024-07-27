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ВС РФ взяли под контроль Лозоватское в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Лозоватское в ДНР

Российские военные выбили ВСУ из поселка Лозоватское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское», - говорится в сообщении.

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