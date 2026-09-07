Резиновый миф лопнул: что случится с организмом, если проглотить жвачку

Врач-хирург Сергей Трынов рассказал, что происходит с проглоченной жевательной резинкой, в беседе с журналистами издания Газета.
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