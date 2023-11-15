Отстранённый от командования нацистским формированием «Торнадо» Руслан Онищенко поделился информацией о том, что киевский режим рискует лишиться ряда прочих регионов в ходе противостояния с Российской Федерацией.
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