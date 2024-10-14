Оценки Минэка зачастую расходятся с теми, на которые ориентируется ЦБ при решениях по ДКП

В центре внимания. На мировом рынке на прошлой неделе превалировали позитивные настроения. При этом выходившие данные указали на более слабое, чем ожидалось, замедление инфляции в США за сентябрь, и рынок перестал закладывать форсированное смягчение политики ФРС.
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