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Новости экономики России

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Оценки Минэка зачастую расходятся с теми, на которые ориентируется ЦБ при решениях по ДКП

Оценки Минэка зачастую расходятся с теми, на которые ориентируется ЦБ при решениях по ДКП

В центре внимания. На мировом рынке на прошлой неделе превалировали позитивные настроения. При этом выходившие данные указали на более слабое, чем ожидалось, замедление инфляции в США за сентябрь, и рынок перестал закладывать форсированное смягчение политики ФРС.

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