Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

Молоко,которое они получали от коровки Байдена,закончилось....а жить хочется,да не как-нибудь,а сладко....пришел бык,а молока-то нет......

Вадим Диканский

Да уж, про "суровые годы" точно! Вот, на всякий случай текст: Суровые годы уходят борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны.. . 😜