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Позитив для оптимистов

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Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Молоко,которое они получали от коровки Байдена,закончилось....а жить хочется,да не как-нибудь,а сладко....пришел бык,а молока-то нет......
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14 час.
Вадим Диканский
Да уж, про &quot;суровые годы&quot; точно! Вот, на всякий случай текст: Суровые годы уходят борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны.. . 😜
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3 час.
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