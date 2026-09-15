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Акинфеев о голе от Южной Кореи на ЧМ-2014: «Вся карьера, вся моя жизнь пролетела перед глазами – понимал что начнется травля. Дурацкий турнир для меня»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил пропущенный гол в матче против сборной Южной Кореи на ЧМ-2014. На групповом этапе турнира команды сыграли вничью (1:1).

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