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Медвежий угол

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Непристойное прошлое: осужденный за педофилию Никологорский открывает лицей

Непристойное прошлое: осужденный за педофилию Никологорский открывает лицей

Москва 24 Осужденный за растление несовершеннолетних Сергей Никологорский набирает детей в духовный лицей после освобождения, сообщили СМИ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

А что? Если с компенсации в 12,5 миллиона евро отстегнет хотя бы треть, то получить её вполне реально. Возможно, и выгорит.

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВернаяизменено

Настрадался, натерпелся в тюрьме, бедолага, матом сидельцы ругались))) А как там к педофилам относятся, этот прикрывающийся религией "православный поэт" рассказать не хочет? А нам интересно, где он там жил, под шконкой? Вот где ему свою школу открывать надо))) Божественным словом на путь истинный братву наставлять.

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Как после тюремного  срока этот извращенц собирается собственную школу открыть? И компенсацию от государства ждёт? И получит разрешение дальше растлевать детей? Даже интересно чем это сюр закончится.