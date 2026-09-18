Непристойное прошлое: осужденный за педофилию Никологорский открывает лицей

Москва 24 Осужденный за растление несовершеннолетних Сергей Никологорский набирает детей в духовный лицей после освобождения, сообщили СМИ.
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А что? Если с компенсации в 12,5 миллиона евро отстегнет хотя бы треть, то получить её вполне реально. Возможно, и выгорит.
Настрадался, натерпелся в тюрьме, бедолага, матом сидельцы ругались))) А как там к педофилам относятся, этот прикрывающийся религией "православный поэт" рассказать не хочет? А нам интересно, где он там жил, под шконкой? Вот где ему свою школу открывать надо))) Божественным словом на путь истинный братву наставлять.
Мутная история. Дыма без огня не бывает. Вполне возможен оговор. Время все расставляет на свои места.
Св. Владимир до принятия христианства был многожёнцем и не отличался скромностью....
Как после тюремного срока этот извращенц собирается собственную школу открыть? И компенсацию от государства ждёт? И получит разрешение дальше растлевать детей? Даже интересно чем это сюр закончится.