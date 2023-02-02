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Матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа и покажут по ESPN. Леброн приближается к рекорду Абдул-Джаббара по очкам

Субботний матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа назад и покажут на канале ESPN2. Данное решение принято в связи с тем, что лидер «озерников» Леброн Джеймс приближается к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.

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