Матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа и покажут по ESPN. Леброн приближается к рекорду Абдул-Джаббара по очкам

Субботний матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа назад и покажут на канале ESPN2. Данное решение принято в связи с тем, что лидер «озерников» Леброн Джеймс приближается к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.