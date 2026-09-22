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Глава МИД Польши пообещал выдвинуть Трампа на премию мира

Глава МИД Польши пообещал выдвинуть Трампа на премию мира

www.globallookpress.com/Yuri Gripas Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 21 сентября заявил, что готов номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот поможет завершить конфликт на Украине.

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