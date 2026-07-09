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Царьград

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За канистру бензина в багажнике могут лишить прав

За канистру бензина в багажнике могут лишить прав

Как перевозить бензин в машине и какие канистры нужно для этого использовать, рассказали эксперты.Водителям грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до полугода за неправильную перевозку бензина в канистрах.

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