За канистру бензина в багажнике могут лишить прав

Как перевозить бензин в машине и какие канистры нужно для этого использовать, рассказали эксперты.Водителям грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до полугода за неправильную перевозку бензина в канистрах.
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