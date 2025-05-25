Планшет тонкий (5,1 мм), весит 609 г и выполнен из алюминия. Внутри — мощный фирменный процессор XRing O1, выполненный по современному техпроцессу 3 нм, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной.