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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Комфортный город притягивает к себе людей  Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью с ТАСС подчеркнул, что человеческий капитал является ключевым фактором развития, и успешный город должен привлекать образованных и креативных людей.

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