Дорогу на улице Юности приведут в порядок в этом году в Братске

Мэр Братска Сергей Серебренников провёл рабочую встречу с коллективом местного филиала Дорожной службы Иркутской области, где обсудил с сотрудниками актуальные вопросы и перспективы развития городской инфраструктуры.
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