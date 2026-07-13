IRIB сообщает: Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе на юге Ирана

На юге Ирана, в Бендер-Аббасе, произошли несколько взрывов. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о происшествии, отметив, что инцидент произошел в западной части города, однако подробности пока не раскрываются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии