Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

IRIB сообщает: Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе на юге Ирана

IRIB сообщает: Взрывы прогремели в Бендер-Аббасе на юге Ирана

На юге Ирана, в Бендер-Аббасе, произошли несколько взрывов. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о происшествии, отметив, что инцидент произошел в западной части города, однако подробности пока не раскрываются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии