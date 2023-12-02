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«Ньюкасл» – букмекерский фаворит матча с «Манчестер Юнайтед» за 1.90

Ньюкасл» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии. В двух последних личных встречах «Ньюкасл» был сильнее – 2:0 и 3:0.

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