С девочкой решили поговорить по-взрослому во дворе школы.

Всё об оружииОбществоС девочкой решили поговорить по-взрослому во дворе школы.Мужчина, начавший палить в воздух в столичной школе № 1374, — 51-летний Алексей М. Он задержан и доставлен в отдел полиции.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьолег ОнищенкоОднозначно поддерживаю отца!!! Я сам отец и хоть за сына, а тем более за дочь пойду даже на пулеметы... А любителей выяснять отношения надо сдавать в полицию, если выживутСАША ЛЕПАЕВэти выродки сейчас что уже вытворят начинают а что дальше. нужно ноги было бы переломать раз в школе некому смотреть за начинающими бандитами точнее будущими гангстерами... и таких вытворять со страны.пока не размножились.Дмитрий Бакланов"дочь Алексея буллила учеников других национальностей, нетолерантно отзывалась о них и вешала в школе плакаты с оскорбительными лозунгами" - а эту расстрелять?Виталий ТарусинРасшифруйте, что такое "буллила"? "Гости" вообще то должны себя вести корректно, тем более с девочками, это раз. Ну, а два, не хотите вспомнить, как русских "буллили", в союзных республиках в 90-е. Как наши бежали от туда, бросив всё имущество и жильё? Что то это как то забылось. У меня тётка, в 91-ом, ночью бежали из Казахстана, город Шахтинск. Я не националист, скорее интернационалист, но в некоторых случаях "толерантно" относится нельзя. Нация исчезнет...Дмитрий БаклановТо есть кому-то можно (русским), а им нельзя? Нельзя-то обоим! А вы просто призываете к эскалации напряженности отношений. Правда обычно вой до небес поднимают когда виновны нерусские. Но тут то виновна девочка русская! Попробуйте переставить национальности и вы сами будете призывать к расстрелу отца! Как же, эта таджичка издевалась над моим русским недотемком, а он просто дал ей по морде. А злобный папаша вышел на тропу войны!Виталий ТарусинЯ ни кого ни куда не призываю. Как писал выше, я интернационалист. НО! Приезжие должны вести себя по законам и обычаям, установленным на российской территории. Мы же не нарушаем обычаи и законы национальных республик! "злобный папаша вышел на тропу войны!", да нет, он просто защитил своего ребёнка. Что было бы, если русские школьники, в Таджикистане, в таджикской школе, обидели таджикскую девочку...???Дмитрий БаклановТак приезжей была девочка и её папаня, ведь иного не оговорено. Приехала не местная, начала издеваться над местными, и они решили с ней поговорить. Но тут явился приезжий папуля и начал стрелять!Владимир БуевичЕсли девочка вела себя не "дочь Алексея буллила учеников других национальностей, нетолерантно отзывалась о них и вешала в школе плакаты с оскорбительными лозунгами." - то это явно была забота педагогического коллектива а не "воспитателей со школьного двора".Валерий МешалкинУ нас в России странным образом получается, что у русских нет своего дома. Россия для всех. У всех наций есть свой уголок, Чечня, Ингушетия, Дагестан, и т.д., где представители других народов ведут себя с уважением к их традициям и укладу жизни. И только в России приезжие ведут себя по хамски к местному населению устанавливают свои правила, наверное потому что мы им это позволяем? Отца поддерживаю, а вот школа и службы вновь отдыхают на скамейке "запасных".Олег Булаховна Кубани есть русский уголок. никакие чеченцы там не заправляют.Николай БеляевНаших вышвырнули взашей из своих республик, Зато, приехав сюда. ведут себя вызывающе. Так не годится. Или поставить их на место или домой.Комментировать
Свежие комментарии