Лепс и еще три звезды обратились к Екатеринбургу. Фото, видео

Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов.
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