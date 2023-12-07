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Какой была Ирина Мирошниченко: звезда одинокого счастья

Какой была Ирина Мирошниченко: звезда одинокого счастья

Ирину Мирошниченко без преувеличения можно назвать одной из самых красивых актрис своего времени. Она снялась в более чем 60 фильмах и сериалах, которые включают в себя культовые «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», «Андрей Рублев» и множество других.

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