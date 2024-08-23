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Иркутск Сегодня

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Подготовку к отопительному сезону в Приангарье обсудили в правительстве региона

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин отчитались перед главой региона Игорем Кобзевым о подготовке к отопительному сезону на северных территориях.

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