Подготовку к отопительному сезону в Приангарье обсудили в правительстве региона

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин отчитались перед главой региона Игорем Кобзевым о подготовке к отопительному сезону на северных территориях.
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