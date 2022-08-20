Си Цзиньпин подчеркнул необходимость взять на себя еще большую долю ответственности и прилагать более активные усилия для возрождения Северо-Восточного Китая в новую эпоху

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин на днях в ходе инспекционной поездки по провинции Ляонин подчеркнул, что необходимо претворять в жизнь решения и планы ЦК КПК, придерживаться основного лейтмотива работы - поступательного движения вперед при сохранении стабильности, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 и содействию социально-экономическому развитию, согласовывать работу в сфере развития и безопасности, полно, точно и всесторонне осуществлять новую концепцию развития, неуклонно продвигать высококачественное развитие, уверенными шагами стремиться к достижению всеобщей зажиточности, активно содействовать модернизации системы и потенциала государственного управления, эффективно способствовать всестороннему устрожению внутрипартийного управления, чтобы взять на себя еще большую долю ответственности и прилагать более активные усилия для возрождения северо-восточного региона Китая в новую эпоху, стремиться к созданию новой обстановки в деле возрождения и развития провинции Ляонин, и реальными действиями встретить предстоящий XX съезд КПК.