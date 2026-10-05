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Токио потребовал от военных США ужесточить дисциплину после убийства на Окинаве

Токио потребовал от военных США ужесточить дисциплину после убийства на Окинаве

Япония заявила США решительный протест после задержания 20-летнего морпеха по подозрению в ограблении и убийстве женщины на Окинаве.

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