Мушки в глазах: врач Шихалиева назвала 6 причин нарушения зрения, среди них есть опасная

Мушки перед глазами — достаточно частая жалоба пациентов на приеме офтальмолога. По словам Эльвиры Шихалиевой, врача-офтальмолога клиники «Семейная», не все мушки одинаковые, они могут отличаться по интенсивности и времени появления.