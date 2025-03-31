Мушки в глазах: врач Шихалиева назвала 6 причин нарушения зрения, среди них есть опасная

Мушки перед глазами — достаточно частая жалоба пациентов на приеме офтальмолога. По словам Эльвиры Шихалиевой, врача-офтальмолога клиники «Семейная», не все мушки одинаковые, они могут отличаться по интенсивности и времени появления.
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