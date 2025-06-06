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Царьград

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Суд отказался заслушать 144 ключевых свидетеля по делу Евгении Гуцул

Суд отказался заслушать 144 ключевых свидетеля по делу Евгении Гуцул

Суд отказался выслушать свидетелей потенциальной невиновности Евгении Гуцул, главы Гагаузии. Из 160 предложенных свидетелей были одобрены лишь 16.

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