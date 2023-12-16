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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Райт: «Дрэймонд кажется мне псевдожестким. Пул на 40 кг легче, Сабонис лежал на паркете, Гобер был спиной к нему, Нуркич даже подумать не мог, что ему прилетит»

Эксперт Fox Sports Ник Райт в эфире Dan Patrick Show поделился мнением, что форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на самом деле не является тафгаем, хотя и пытается им казаться.

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