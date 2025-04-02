Прокуратура Щекинского района провела проверку после публикации ТСН о непригодной воде в поселке Нагорный

Прокуратура города Щекино провела проверку после публикации материала "Тульской службы новостей" под названием "Яд из-под крана: у жителей поселка Нагорный Щекинского района семь лет в трубах течет вода, от которой погибают даже растения".
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